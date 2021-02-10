Долгая жизнь Рут Даян — первой жены легендарного генерала



Общественная деятельница Рут Даян умерла сегодня, 5 февраля, за месяц до своего 104-го дня рождения. Она была первой женой начальника генштаба и министра обороны Моше Даяна, матерью кинорежиссера Аси Даяна, бывшего депутата кнессета Яэль Даян и скульптора Уди Даяна.

Даян родилась в Хайфе в 1917 году в семье Шварц, за несколько месяцев до появления Декларации Бальфура. Ее родители приехали со Второй алией: мать Рахель – педагог из Бессарабии, и отец Цви – адвокат из Буковины. Ее младшая сестра Реума позже стала женой президента Израиля Эзера Вейцмана.

В 2-летнем возрасте Даян уехала с родителями в Англию, где учился ее отец. Когда Рут было 10 лет, семья вернулась в Израиль и поселилась в Иерусалиме, где вошла в местную элиту. Даян посещала еврейскую гимназию в Рехавии, а позже говорила, что уже в детстве была приучена осознавать важность добрососедских отношений с арабами. «Я выросла возле Шхемских ворот в Иерусалиме, – сказала она. – У моей матери, которая была воспитательницей, был детский сад смешанного типа – для арабов и евреев».

В 1934 году, когда ей было 17 лет, она переехала из Иерусалима в мошав Нахалаль, в сельскохозяйственную школу. Там она встретила Моше Даяна, с которым они поженились в 1935 году. Рут описала первые годы семейной жизни, как «смесь романтики и разговоров о Земле Израиля». В частности, они вели идеологические дискуссии о разных видах кооперативных поселений – кибуцах и мошавах.

Пока Рут работала на ферме, Моше стал членом «ударных отрядов» Ицхака Садэ и «ночных отрядов» Чарльза Вингейта. Их старшая дочь Яэль родилась в 1939 году, когда Моше и Рут вернулись в Нахалаль. Несколько месяцев спустя Моше Даян был арестован англичанами и стал одним из 43-х заключенных «Хаганы». Его приговорили к 10 годам тюремного заключения, и до его освобождения в 1941 году Рут навещала его и писала ему.

После освобождения Даян присоединился к ПАЛЬМАХу, созданному для помощи англичанам во Второй мировой войне. Во время Войны за Независимость семья переехала в Иерусалим после назначения Даяна командующим силами обороны Иерусалима.

В 1954 году Рут поступила на работу в министерство труда и возглавила отдел обучения репатриантов в транзитных лагерях. Встречи с новыми репатриантами познакомили ее с ремеслами, которые они привезли с собой со своей родины, и таким образом родилась идея «Маскит» – социального проекта, который позже стал первым брендом высокой моды в стране.

В центре «Маскит», который основала и которым руководила Рут Даян, продавались изделия кустарного промысла новых репатриантов, такие как вышивка, тканые и вязаные изделия. Таким образом, в то время, когда женщины не привыкли работать вне дома, Даян дала им возможность зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Она также выступила с аналогичной инициативой для друзских и арабских женщин. Продукция «Маскита» раскупалась по всему миру и стала флагманским брендом Израиля и синонимом хорошей моды.

Во время Шестидневной войны Моше Даян был назначен министром обороны. Рут Даян видела результаты войны не как воссоздание «неделимой Земли Израиля», а как расширение поля ее деятельности на благо других людей. Так Даян начала продавать ковры из Газы и активизировала свою деятельность ради арабо-еврейского сосуществования. Рут часто бывала в арабских городах, в том числе с журналистом Ури Авнери, противником Моше Даяна.

Рут Даян и Авнери даже стали соучредителями партии «Шели», которая поддержала создание палестинского государства за много лет до того, как эта позиция была публично принята. Авнери описал Рут Даян, как «вечную девочку, которая никогда не вырастет».

В 1972 году Рут развелась с Моше Даяном после 37 лет брака. Она отрицала, что причиной развода были многочисленные измены мужа. «Я знала о его романах, – вспоминала она, – знала, что у него слабость к женщинам, и научилась с этим жить». Она утверждала, что развелась с ним потому, что он не одобрял ее борьбу за сосуществование с арабами.

Моше Даян, который позже вступил во второй брак, умер в 1981 году. Их сын, актер и кинорежиссер Аси Даян, умер в 2014 году, а сын-скульптор Уди Даян – в 2017-м. У Рут Даян осталась дочь Яэль, внуки и правнуки.

Офер Адерет, «ХаАрец», https://detaly.co.il/dolgaya-zhizn-rut-dayan-zheny-generala-i-bortsa-za-mir/