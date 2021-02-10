«  
  »

Число заболевших COVID-19 в мире достигло 106,8 млн

Число случаев заболевания COVID-19 в мире по состоянию на утро 10 февраля достигло 106 млн 880 тыс. 652, скончались 2 млн 340 тыс. 087 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В первой тройке стран по количеству заразившихся коронавирусом находятся США (27 млн 189 тыс. 188), Индия (10 млн 847 тыс. 304) и Бразилия (9 млн 599 тыс. 565).

США также лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса — 468 тыс. 103, на втором месте — Бразилия (233 тыс. 520), на третьем — Мексика (168 тыс. 432).

Россия входит в десятку стран по количеству смертей от заболевания коронавирусом. Согласно последним данным по состоянию на 9 февраля, число заболевших в России составило 3 млн 998 тыс. 216 человек, из них 77 тыс. 598 — умерли.

Университет Джонса Хопкинса ведет собственные подсчеты заболевших и скончавшихся от коронавируса на основании данных властей, СМИ и других открытых источников.

10 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  