Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари резко высказался в адрес ее отца

Вышедший недавно документальный фильм Framing Britney Spears о жизни и карьере 39-летней певицы Бритни Спирс уже наделал много шума. В нем, в частности, была затронута тема взаимоотношений певицы с ее отцом Джейми, который много лет является ее опекуном. После просмотра картины 27-летний бойфренд звезды Сэм Асгари высказал свое мнение об этой ситуации. Он, разумеется, занял сторону своей возлюбленной и раскритиковал ее отца.

У меня ноль уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно чинит препятствия на нашем пути. По моему мнению, Джейми полный ***** (придурок. — Прим. ред.),

— написал он в инстаграме.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Асгари добавил, что вдаваться в подробности он не будет, поскольку это их личная жизнь, но в то же время он хочет иметь право выражать свое мнение открыто.

Бритни отношения с отцом прямо не комментирует, однако вчера в твиттере она завуалированно высказалась на этот счет.

У каждого человека есть своя история и свой взгляд на истории других людей. Помните, как бы мы ни были уверены, что знаем о жизни человека, это ничто по сравнению с тем, кем он является в реальной жизни!

— написала она.

Бритни, которая последний раз выступала на сцене в 2018 году, также добавила, что сейчас просто наслаждается обычной жизнью и учится быть «нормальным человеком». Впрочем, как заявляли ее адвокаты, перерыв в карьере Спирс не был ее собственным желанием — звезда отказывается выступать, пока отец является ответственным за ее карьеру.

Напомним, что Джейми Спирс стал официальным опекуном своей дочери в 2008 году. Без него она не может не только распоряжаться своими финансами, но и даже принимать личные решения: например, выходить замуж и рожать детей. Полтора года назад он временно передал полномочия своей помощнице из-за проблем со здоровьем, однако по-прежнему контролирует финансы дочери. Сейчас Бритни добивается через суд его отстранения от должности ее опекуна.

Бритни Спирс с отцом Джейми