Байден потребовал получить доступ к скрытым деталям разговоров Трампа и Путина

Президент США Джо Байден хочет получить доступ к скрытым деталям разговоров своего предшественника Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, бывший хозяин Белого дома не делился с окружением подробностями разговоров с Путиным. Так, тайной остаются детали около десятка бесед глав государств.

Советники нынешнего президента намерены выяснить, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох. «Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть эти [записи]. Байдену принадлежат все материалы по разговорам», — пояснил бывший сотрудник Белого дома при Трампе.

По данным издания, Трамп держал в строгом секрете детали своих частных разговоров с иностранными лидерами и делал все возможное, чтобы не допустить утечек. Однако собеседники утверждают, что бывший глава государства редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. По словам одного из бывших чиновников, слушать разговоры лидеров стран часто было похоже на «подслушивание двух друзей, болтающих в баре» — рассказала Марина Гросс, которая переводила многие звонки и встречи Трампа с Путиным.

Звонки не записывались, однако некоторые помощники президента слышали переговоры и записывали детали разговора. Эта информация передается в Национальный архив США, ее может заполучить команда Байдена.