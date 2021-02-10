Бабарико: В Белоруссии идет война властной верхушки против своего народа

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, находящийся сейчас в СИЗО белорусского КГБ, назвал ситуацию в стране войной «властной верхушки против части своего народа».

«Происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически — это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является — большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения», — сказал он в письменном интервью DW.

По его мнению, эта война может превратиться в гражданскую в случае вовлечения в борьбу чиновников и госслужащих, «вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны».

Однако, по словам Бабарико, «нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета». Происходящее в республике он назвал борьбой «за новую Беларусь, за лучшего человека, за будущую счастливую жизнь».

Виктор Бабарико считался одним из основных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, однако не был зарегистрирован в качестве кандидата. В июне он был задержан за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путем».