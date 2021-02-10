Американская энергетика перестанет использовать уголь к 2033 году

Ожидается, что через 15 лет на долю возобновляемых источников будет приходиться более половины вырабатываемой в США электроэнергии
По прогнозам инвестиционного дома Morgan Stanley, уголь исчезнет из энергосистемы США к 2033 году, по мере того как стремление к формированию безуглеродной энергетики будет набирать силу.
Ископаемое топливо, будет, в основном, вытеснено возобновляемыми источниками энергии, на долю которых будет приходиться 39 процентов электроэнергии в США, а в 2035 году – 55 процентов, говорится в докладе Morgan Stanley.
Изменения будут происходить по мере того, как все больше штатов будут вводить законы, требующие от энергетических компаний избавляться от выбросов углекислого газа.
В прошлом году на долю угля приходилось около 20 процентов вырабатываемой в США электроэнергии.
По прогнозам министерства энергетики, этот показатель может вырасти до 22 процентов в 2021 году, поскольку рост цен на природный газ вынуждает энергетические компании менять состав топлива.
Но краткосрочный рост не преодолеет глобальный сдвиг в сторону более чистых источников энергии – тренд, набирающий обороты, благодаря обещанию президента Джо Байдена вывести США на путь к полностью «зеленой» энергетической системе.
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