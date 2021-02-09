Внук последнего короля Италии извинился перед «братьями-евреями»

Король Италии Виктор Эммануил III Эммануил Филиберт Савойский

48-летний Эммануил Филиберт Савойский принес официальные извинения итальянским евреям за антисемитские расовые законы, утвержденные его прадедом — королем Виктором Эммануилом III — в 1938 году.

Надо сказать, что с середины 1920-х итальянский король был декоративной фигурой, реальная же власть принадлежала главе правительства и бессменному председателю Большого фашистского совета Бенито Муссолини. Тем не менее все законы Итальянского королевства официально издавались от имени монарха. Так, не желая того, Савойская династия, едва ли единственная в Европе, запятнала себя расовыми преследованиями в XX веке.

«Я осуждаю расовые законы 1938 года, всю тяжесть которых до сих пор ощущаю на своих плечах, а вместе со мной и весь Королевский дом Савой, — пишет наследник династии в послании итальянской еврейской общине. — Подписанный королем Виктором Эммануилом документ («Закон о защите расы») является неприемлемым. Это неизгладимая тень для моей семьи, все еще открытая рана для всей Италии».

Далее принц Пьемонтский (титул наследника) напоминает о заслугах своих предков в деле эмансипации евреев Италии. «Я осуждаю расовые законы в память о моем славном предке, короле Карло Альберто, который 29 марта 1848 года стал одним из первых суверенов Европы, предоставивших итальянским евреям полное равенство. …Я осуждаю подписание расовых законов в память о посещении новой синагоги в Риме моим прадедом в 1904 году …который заявил: «Евреи для нас итальянцы — во всех смыслах этого слова».

Все это так, но презиравший фашистов король не сделал ничего, чтобы защитить даже лично преданных ему близких знакомых, репрессированных тоталитарным режимом. Правда, в 1943-м, незадолго до высадки войск союзников в Италии, Виктор Эммануил поддержал свержение Муссолини, и перешел на сторону антигитлеровской коалиции. После войны король отрекся от престола, передав трон сыну — Умберто II.

Последний король Италии Умберто II голосует на конституционном референдуме, 1946

Этот последний итальянский монарх получил прозвище «майский король», ведь престол он занимал с 9 мая по 12 июня 1946 года, когда в результате референдума династия была низложена и изгнана из страны, а Италия провозглашена республикой.

Парламент отменил запрет на возвращение представителей Савойского дома в Италию лишь в 2002 году — после того, как Эммануил Филиберт и его отец поклялись в верности республике.

В обращении к итальянским евреям королевский отпрыск также напомнил, что несколько членов правящей династии были депортированы в нацистские концлагеря, в частности, его тетя Мафальда, погибшая в Бухенвальде и тетя Мария, которой удалось выжить.

Автор письма неоднократно называет евреев братьями, признавая, что поступки короля в 1930-е годы оставили позорное пятно на репутации Савойской династии. Союз итальянских еврейских общин (UCEI) сдержанно отреагировал на обращение, назвав его личной инициативой, последовавшей через 82 года после подписи короля Виктора Эммануила III под «Законом о защите расы».

Интересно, что изначально итальянские фашисты не проявляли враждебности к еврейскому меньшинству. «В Италии абсолютно нет разницы между евреями и неевреями в какой-либо сфере — в религии, политике, армии, экономике… Итальянские евреи нашли свой Сион здесь, на нашей любимой земле». Это строки из статьи Бенито Муссолини, опубликованной в 1920 году в популярной газете Il Popolo d’Italia.

Номера журналов «Защита расы» .

После встречи в 1923 году с главным раввином Рима Муссолини заявил, что «итальянское фашистское движение никогда не встанет на путь антисемитизма. Своими поступками… антиеврейские организации порочат саму фашистскую идею».

После союза с Германией политика, однако, изменилась, а в июле 1938-го под влиянием немецких нацистов выходит так называемый «Расовый манифест» — псевдонаучное обоснование неравноценности рас. В октябре того же года принимается антиеврейский «Закон о защите расы». Иудеи больше не имели права оставаться на государственной службе и в армии, учиться в государственных школах и университетах, их права на владение собственностью ограничивались, запрещались смешанные браки.

Магазины и кафе обязали поместить объявления, что евреи у них нежелательны, еврейские организации были распущены. Новое законодательство было столь дискриминационно, что даже Папа Пий XII, не отличавшийся большой симпатией к иудеям, отправил письмо протеста Муссолини. При этом значительная часть итальянцев, в том числе члены Фашистской партии и даже один из ближайших сподвижников дуче — маршал авиации Итало Бальбо, — негативно восприняли эти законы.

Тем не менее, факт остается фактом — Итальянское королевство жестко дискриминировало своих граждан — евреев, и происходило это с молчаливого согласия и одобрения монарха. В этом контексте, извинения, принесенные еврейской общине принцем Пьемонтским, представляются вполне уместными.

Виктор Маковский

http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1696