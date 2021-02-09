«Властелин колец» вновь вошел в десятку лидеров проката

Фильм «Властелин колец: Братство кольца» вновь вошел в десятку лидеров американского проката. По сведениям портала Boxofficemojo на прошедших выходных он собрал 166 тысяч долларов, а по среднему заработку на одну копию лента обошла всех опередивших ее соперников.

Ранее было объявлено, что все три серии планируется перевыпустить в разрешении 4К и формате IMAX. С 5 февраля 2021 года в Северной Америке состоялся релиз «Братства кольца», с 12 февраля у зрителей появится возможность посмотреть «Властелин колец 2: Две крепости» и «Властелин колец 3: Возвращение Короля». Отметим, что в 2021 году исполнится двадцать лет с момента выхода первой части истории о Кольце Всевластия. На момент публикации данной заметки студия Amazon занималась производством многосерийного приквела, который рассказывает о событиях, произошедших существенно раньше.

А первое место осталось у криминальной драмы «Дьявол в деталях», которая смогла собрать по итогам второго уик-энда еще 2,1 миллиона долларов. Вторую строчку рейтинга занял анимационный фильм «Семейка Крудс 2: Новоселье», находившийся в прокате уже 11 недель. Его мировые сборы уже достигли 150 миллионов долларов.