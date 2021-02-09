Демократы и республиканцы договорились о формате проведения второго импичмента Трампа Цена нефти достигла показателя января прошлого года » Владелец Губки Боба заблокировал видео звонка Навального своему «отравителю» Видео оппозиционера, в котором он звонит одному из предполагаемых отравителей, оказалось заблокировано из-за авторских прав.

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — сообщается 8 февраля при попытке открыть ролик на YouTube.

Соратники оппозиционера и видеохостинг пока не прокомментировали причину блокировки.

Американский медиаконгломерат ViacomCBS включает студию Paramount Pictures, телесеть CBC, детский телеканал Nickelodeon, а также права на мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». Источник: https://www.fontanka.ru/2021/02/08/69755071/