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Владелец Губки Боба заблокировал видео звонка Навального своему «отравителю»

Видео оппозиционера, в котором он звонит одному из предполагаемых отравителей, оказалось заблокировано из-за авторских прав.
«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — сообщается 8 февраля при попытке открыть ролик на YouTube.
Соратники оппозиционера и видеохостинг пока не прокомментировали причину блокировки.
Американский медиаконгломерат ViacomCBS включает студию Paramount Pictures, телесеть CBC, детский телеканал Nickelodeon, а также права на мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».

Источник: https://www.fontanka.ru/2021/02/08/69755071/

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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