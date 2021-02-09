Шэйлин Вудли внезапно выходит замуж Создателей Cyberpunk 2077 взломали » В музее Дубая выставили самый большой в мире полноприводный автомобиль Музей истории внедорожной техники в Дубае (Off Road History Museum) пополнился новым экспонатом. Несколько дней назад туда своим ходом приехал самый большой в мире автомобиль с колесной формулой 4×4 — тщательно отреставрированный американский плавающий транспортер LARC-LX. Транспортники BARC (от Barge, Amphibious Resupply, Cargo), позднее переименованные в LARC-LX (Lighter, Amphibious Resupply, Cargo), создавали в рамках программы по «амфибизации» армии США — и на военной службе такие машины были вплоть до 2001 года. Их испытали даже в условиях реальных боевых действий: в 1967-м, в разгар войны во Вьетнаме, транспортеры, предназначенные для перевозки колесной и гусеничной техники, а также личного состава, оказывали поддержку 101-й десантно-штурмовой, а в 1968-м — 1-й кавалерийской танковой дивизии. В длину LARC-LX насчитывает 19,1 метра, ширина — 8,1, высота — 5,9 метра. На суше махина разгонялась до 32 километров в час, на воде — до 12 километров в час. По размерам LARC-LX сравним с двухэтажным домом. Номинальная грузоподъемность «великана» — 60 тонн, но фактическую военные постоянно повышали и довели до рекордных 130 тонн. На платформе транспортёра могли разместиться 200 солдат или 12-метровый морской контейнер, который загружали с вертолета или затаскивали в грузовой отсек с помощью лебедки с тяговым усилием 12,7 тонны. Корпус амфибии был изготовлен из стали, а весила она 100 тонн. Дорожный просвет на зависть всем внедорожникам — 900 миллиметров. Передвигался LARC-LX с помощью установленных попарно вдоль бортов судовых дизелей Detroit Diesel мощностей 265 сил каждый. При движении по земле они приводили свое колесо, а на воде вращали два винта высотой 1,2 метра. Все четыре агрегата, а также 12 коробок передач и редукторы управлялись пневматикой. Внедорожник мог разворачиваться практически на месте и взбираться за 60-градусные уклоны. При этом машина оказалась на удивление экономичной: средний расход составляет 140 литров дизельного топлива в час.