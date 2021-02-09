В Германии появится завод по производству синтетического топлива

Германский аэрокосмический центр (DLR) приступил к проектированию завода по производству синтетического топлива для самолетов. Как пишет Aviation Week, новый завод будет опытным. Предприятие будет выпускать около 10 тысяч тонн синтетического топлива в год.

Синтетическое топливо рассматривается как экологически нейтральное горючее, поскольку оно в процессе сгорания никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Дело в том, что для производства такого топлива используется диоксид углерода.

В проекте завода по производству синтетического топлива, помимо DLR, участвуют Гамбургский технический университет и строительная компания John Brown Voest. Работы ведутся в рамках международного плана по снижению вредных выбросов авиацией к 2030 году.

Технические подробности об опытном заводе пока не раскрываются. Известно только, что водород, необходимый для производства синтетического топлива, будут получать на предприятии с помощью электролиза воды. На заводе также будет установка по захвату углекислого газа из атмосферы.

Синтетическое топливо будет вырабатываться в реакторе из смеси углекислого газа и водорода. Как ожидается, помимо авиационного керосина, предприятие также будет выпускать синтетический бензин.

В середине прошлого года аэропорт Каструп, работающий в Копенгагене, создал консорциум, который займется производством синтетического топлива для наземной аэродромной техники, морских судов и пассажирский самолетов.

Планируется, что к 2030 году доля синтетического топлива в общем объеме потребления аэропортом Копенгагена составит по меньшей мере 30 процентов. Завод по производству синтетического топлива планируется построить на острове Борнхольм в Балтийском море.