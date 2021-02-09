«  
  »

Умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон

Мэри Уилсон

Афроамериканская певица Мэри Уилсон, бывшая вокалистка оригинального состава группы The Supremes, скончалась в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Mirror.

Причина смерти не уточняется. Кончина Уилсон стала неожиданностью для ее окружения. Исполнительнице было 76 лет.

Группа The Primettes, впоследствии переименованная в The Supremes, была основана в 1959 году. В ее состав вошли Уилсон, Флоренс Баллард, Дайана Росс и Бетти Макглоун. За все время существования коллектива до 1977 года одна Уилсон оставалась неизменной его участницей. В дискографии The Supremes 29 студийных альбомов. Группа стала одной из самых успешных музыкальных коллективов в США. Пик известности The Supremes пришелся на середину 1960-х.

За два дня до смерти Уилсон опубликовала видео на свой YouTube-канал, в котором объявила о сотрудничестве с лейблом Universal Music ради выпуска ее сольного материала. Она выразила надежду на то, что работа над релизом будет завершена к 6 марта, дню ее рождения.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  