Уилл Смит сыграет в экшене от режиссера «Джона Уика»

Уилл Смит исполнит главную роль в фантастическом экшене «Fast & Loose» («Быстрый и свободный»), съемками которого займется Дэвид Литч, режиссер фильмов «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Дэдпул 2», «Хоббс и Шоу».

Смит сыграет лидера бандитской группировки, который после нападения теряет сознание и память. Когда герой приходит в себя, то постепенно выясняет, что вел двойную жизнь: был оперативником ЦРУ без жены, детей и денег и большим криминальным боссом, имеющим все, что только можно пожелать. Теперь герой пытается понять, кем он является на самом деле и чего в действительности хочет.

Пока неизвестно, когда Литч планирует приступить к съемкам. Сейчас режиссер занят на площадке боевика «Скоростной поезд» с Брэд Питтом, работа над которым недавно была прервана из-за обнаруженного у кого-то из членов команды коронавируса.