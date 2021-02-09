Ученые насчитали в Австралии двести миллионов сазанов

В Австралии живет около двухсот миллионов завезенных сазанов, биомасса которых превышает двести тысяч тонн. К такому выводу пришли местные ученые, смоделировав численность этого вида, которые распространился по Австралии за последние пятьдесят лет и теперь угрожает местным пресноводным экосистемам. Первая оценка общей численности австралийских сазанов должна помочь в разработке мер по борьбе с ними, отмечают авторы исследования в статье для журнала Biological Conservation.

Австралия — лучшая иллюстрация того, какой вред чужеродные виды могут нанести естественным экосистемам. Завезенные сюда европейские кролики (Oryctolagus cuniculus) выедают растительность и усиливают эрозию почв, лисицы (Vulpes vulpes) и одичавшие кошки уничтожают целые виды мелких млекопитающих, птиц и рептилий, а ядовитые жабы-ага (Rhinella marina) становятся причиной гибели хищников.

Однако от инвазивных видов страдают не только наземные, но и пресноводные сообщества Австралии. В конце 1960 годов на континент завезли новую породу сазанов (Cyprinus carpio) (так называемая буларра (Boolarra strain)), которые размножились настолько, что стали угрожать местным рекам и озерам (следует отметить, что впервые эти рыбы попали в Австралию около 150 лет назад, но тогда им не удалось добиться существенного успеха). По расчетам специалистов, плотность биомассы этих рыб в австралийских водоемах составляет 200-400 килограмм на гектар, а в некоторых мелких озерах — до 1800 килограммов на гектар. При этом безопасным для экосистем значением считается 80-100 килограммов на гектар.

К сожалению, оценки биомассы сазанов были сделаны лишь в отдельных водоемах Австралии, так что их общая численность на территории страны остается неизвестной. В результате мероприятия по борьбе с этим инвазивным видом также ограничены локальными действиями. В частности, без точной информации о численности и плотности сазанов в разных регионах Австралии нельзя воплощать в жизнь давно разработанный правительством рискованный план по использованию герпесвируса карповых 3 типа (CyHV-3) в качестве биологического оружия против рыб-захватчиков.

Команда ихтиологов во главе с Айвором Стюартом (Ivor G. Stuart) из Института экологических исследований имени Артура Рилы решила установить истинные размеры австралийской популяции сазанов. Для этого ученые составили математическую модель, сопоставив карту пригодных для этих рыб местообитаний с предыдущими оценками численности вида в различных точках с 1994 по 2018 годы (эти данные авторы позаимствовали из 153 исследований, проведенных на 4831 участке, и дополнили их собственными наблюдениями в плохо изученных регионах). Затем модель откалибровали, проверив ее предсказания на местности и учтя роль молодых особей.

Оказалось, что из 191 крупного речного бассейна Австралии сазаны заселили 33. Это соответствует семнадцати процентам площади континента и соседней Тасмании. Большая часть ареала австралийских сазанов приходится на Восточную Австралию, в то время как австралийская и тасманийская популяции невелики (последняя к тому же ограничена окрестностями города Перт).

Общую численность чужеродного вида Стюарт и его коллеги оценили в 199,2 миллиона особей в обычные годы и 357,6 миллиона особей во влажные годы, когда площадь водно-болотных угодий растет и появляются временные водоемы. Это соответствует биомассе в 215450 тонн в обычные годы. В Восточной Австралии, где сосредоточено 96 процентов популяции, биомасса сазанов составила 205774 тонны в обычные годы и 368357 тонны во влажные. Плотность биомассы рыб-захватчиков на востоке континента превышает критическое значение в 80-100 килограммов на гектар на 54 процентах водно-болотных угодий, 70 процентах всех рек и 97 процентах крупных равнинных рек.

Авторы надеются, что их оценки позволят более эффективно проводить мероприятия по борьбе с инвазивными сазанами и восстановлению естественных экосистем. При этом они не предлагают конкретных решений — в частности, не высказывают своей точки зрения о плане по борьбе с этим видом с помощью вирусов.