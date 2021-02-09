У России резко уменьшились доходы от продажи нефти

Доходы России от экспорта нефти упали за минувший год на 40,8% относительно 2019 года до $72,3 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта нефти из России сократился за прошлый год на 11,4% до 238,6 млн тонн.

При этом ФТС фиксирует, что экспорт нефтепродуктов упал в 2020 году на 32,3% в денежном эквиваленте до $45,3 млрд, а в физическом выражении — уменьшился на 0,8% до 141,7 млн тонн.

В целом, констатирует ФТС, положительное сальдо внешнеторгового баланса России упало по итогам 2020 года на 41,4% в годовом сопоставлении до $104,5 млрд. Экспорт России составил в отчетном периоде $338,2 млрд и уменьшился на 20,7%. Импорт России за прошлый год сократился на 5,7% до $233,7 млрд. Внешнеторговый оборот РФ в 2020 году составил $571,9 млрд, что на 15,2% меньше результата предшествующего года.

Добавим, что в первую пятерку основных торговых партнеров России среди стран дальнего зарубежья в 2020 году входили: Китай, товарооборот с которым составил $103,9 млрд (снижение на 6,7% к 2019 году), Германия — $41,9 млрд (падение на 21,1%), Нидерланды — $28,6 млрд (минус 41,4%), Великобритания — $26,6 млрд (рост на 53,6%) и США — $23,9 млрд (падение на 8,9%).