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У британской королевы родился правнук

У британской принцессы Евгении Йоркской родился сын. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

Вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II, ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка — мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.

Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет королевских титулов.

30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона.

9 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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