Туристы обнаружили выживавшую в снегах две недели собаку и вернули ее домой

Туристы, отправившиеся в поход в Ирландии, обнаружили в горах потерявшуюся собаку и вернули ее домой. Об этом сообщает The Irish Times.

Как стало известно изданию, путешественники Жан-Франсуа Бонне (Jean-Francois Bonnet) и Сиара Нолан (Ciara Nolan) нашли золотистого ретривера по кличке Ниша на вершине Лугнакилла в графстве Уиклоу. По словам туристов, пес был настолько слаб из-за обморожения, что не мог двигаться и лаять. «Эта бедняжка свернулась калачиком на скале», — рассказали они.

Бонне и Нолан подобрали питомца, накрыли его пледом и пронесли на своих плечах десять километров, а затем отвели к ветеринару. Позже пара нашла владельцев Ниша и передала его домой.

Выяснилось, что хозяева спустили пса с поводка и тот погнался за оленем, а затем потерялся. Ему пришлось выживать в снегах в течение двух недель. «Мы почти потеряли надежду, когда его потеряли, но как только мы получили сообщение Сиары и она сообщила, что нашла нашего золотистого ретривера… мы были так счастливы. Они сделали чудо!», — поделилась хозяйка Ниша.