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Тарантино раскритиковал фильм «Джокер» и сравнил его с «Таксистом»

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильм Тодда Филлписа «Джокер». Об этом сообщает Movie Web.

Кинематографист назвал ленту с Хоакином Фениксом в главной роли слегка монотонной. «В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры?» — задался вопросом режиссер. Он сравнил «Джокера» с «Таксистом» Мартина Скорсезе, а картину «К звездам» — с работой Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

При этом Тарантино признался, что его впечатлила сцена, в которой главный герой приходит на ток-шоу к персонажу Роберта Де Ниро. Режиссер подчеркнул, что ведущий не злодей, однако Филлипсу удалось снять эпизод так, что зрители желают ему смерти. «Они [создатели фильма] заставили зрителей думать как психов», — отметил кинематографист.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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