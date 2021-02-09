Новый коронавирус панголинов может убивать людей — ученые Слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет скитаний » Такеши Китано собирается снять свой последний фильм — о великом военачальнике Такеши Китано собирается снять свой последний фильм — о великом военачальнике эпохи сегуната. Главную роль в нём может исполнить Кен Ватанабэ («Письма с Иводзимы», «Последний самурай»). Такеши Китано в фильме «Затойчи» О том, что Такеши Китано готовится снять свой последний фильм, сообщил японский журнал Josei Jishin. После этого новость широко разошлась в других японских СМИ, а Variety, одно из крупнейших изданий о кино, попыталось подтвердить информацию у представителей Китано, однако они отказались давать комментарии. Последним фильмом Такеши Китано, по данным Josei Jishin, станет экранизация книги Kubi («Шея»). Её написал сам Китано; публикация состоялась в декабре 2019 года. «Шея» рассказывает о судьбе Араки Мурасигэ, одного из военачальников знаменитого японского правителя и полководца Оды Нобунаги. Согласно сюжету книги, Мурасигэ пытается спастись бегством после обвинений в предательстве, но его ловит Сорори Синдзаэмон, советник Тоётоми Хидэёси, другого генерала Нобунаги. Сообщается, что одним из источников вдохновения Такеши Китано при работе над книгой «Шея» был фильм «Семь самураев» Акиры Куросавы. Когда выйдет экранизация «Шеи» и кто сыграет в ней вместе с Кеном Ватанабэ, в Josei Jishin не уточнили. Такеши Китано — японский режиссёр, прославившийся в 1990—2000-х благодаря криминальным драмам. Он наиболее известен по таким фильмам, как «Фейерверк», «Сонатина», «Кикудзиро» и «Затойчи». На момент публикации заметки его последним фильмом был «Полный беспредел». В 2018 году Такеши Китано покинул кинокомпанию Office Kitano, которую он соосновал с продюсером Мори Масаюки в 1992 году. Режиссёр тогда заявил, что решил больше времени уделить личной жизни.