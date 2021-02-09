SpaceX займется глобальной цифровой мобильной связью

В документе, в частности, отмечается, что «пользователи [системы Starlink] получат возможность использовать обычный сторонний телефон, подключенный к стандартному аналоговому терминальному адаптеру протокола установления сеанса, или телефон с собственным IP-адресом, выбранный из списка сертифицированных моделей»
Там же отмечается, что данную услугу планируется предоставлять преимущественно жителям сельских территорий с низкими доходами «по ценам, разумно сопоставимым с городскими тарифами».
Ars Technica напоминает, что в настоящее время пользователями системы глобального спутникового интернета Starlink компании SpaceX выступают более 10 тысяч человек в США и за рубежом.
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