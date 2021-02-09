Шэйлин Вудли внезапно выходит замуж

Известная американская актриса, звезда сериала «Большая маленькая ложь» Шэйлин Вудли выходит замуж.

Так, как стало известно, 29-летняя знаменитость обручилась с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом.

Так, несколько дней назад спортсмен ошарашил общественность, сообщив во время онлайн-церемонии NFL Honors, где удостоился награды, помолвлен.

Спасибо огромное. Для меня большая честь получить эту награду в третий раз. 2020 года, безусловно, был сумасшедшим годом, наполненным множеством изменений, ростом, удивительными моментами … Я заручился и сыграл один из лучших футбольных сезонов в своей карьере — заметил квотербек команды Национальной футбольной лиги «Грин Бэй Пэкерз».

А пока информацию о помолвке пары подтвердил изданию People инсайдер из близкого окружения влюбленных.

Они очень счастливы вместе. Неудивительно, что он сделал предложение так быстро. Когда знаешь, понимаешь, правда? — заявил инсайдер.

Брак станет первым как для Шэйлин так и Аарону, который к ней встречался с бывшей автогонщицей Даникой Патрик. Разошлись они в июле прошлого года после двух лет отношений.

Вудли, в свою очередь, имела длительные отношения с регбистом Беном Волаволой, однако в апреле 2020 году в интервью The New York Times она сообщила об их разрыве.