С большим опозданием НАБУ закрыло соврешенно дурацкое уголовное дело против Порошенко, Байдена и Обамы. Напомним — после инаугурации Байдена прошло уже чем три недели.

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляет о закрытии дела по факту хищения $ 100 млрд политическими деятелями США и Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует «Интерфакс-Украина»

Прямая речь Голованя: «Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрировано по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин — ред.) и народных депутатов…

По факту того, что группа политических деятелей США — Обама, Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 млрд долларов США».

«Эта история — яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора — РФ — эти провокационные заявления и расследования».

Детали: Головань обратил внимание на то, что НАБУ не зарегистрировали производства по заявлению депутатов, расследование было начато после соответствующего решения Печерского суда.

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