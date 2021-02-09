С большим опозданием НАБУ закрыло дело против Порошенко, Байдена и Обамы

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляет о закрытии дела по факту хищения $ 100 млрд политическими деятелями США и Порошенко.
Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует «Интерфакс-Украина»
Прямая речь Голованя: «Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрировано по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин — ред.) и народных депутатов…
По факту того, что группа политических деятелей США — Обама, Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 млрд долларов США».
«Эта история — яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора — РФ — эти провокационные заявления и расследования».
Детали: Головань обратил внимание на то, что НАБУ не зарегистрировали производства по заявлению депутатов, расследование было начато после соответствующего решения Печерского суда.
Предыстория:
- В декабря 2019 года «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограблении Украины на $ 100 млрд бывшим президентом США Бараком Обамой и пятым президентом Петром Порошенко.
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