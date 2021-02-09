Россиян заставят не смотреть YouTube

Российские власти отчаянно ищут способы отучить граждан от просмотра YouTube, где лояльные государству госпропагандисты с треском проигрывают конкуренцию блогерам-подросткам, а обращения президента РФ получают такое количество дислайков, что их приходится скрывать. Ставку в борьбе с американским видеохостингом, который в прошлом году заблокировал аккаунты «Царьграда», RT и «Крым 24», решено сделать на массовую бедность потребителей, которым приходится экономить на оплате интернета.

Заманить пользователей чиновники попробуют бесплатным доступом к видео в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также к онлайн-трансляциям государственного телевидения, включая «Первый канал», «Россия-1» и другие каналы первого мультиплекса. Как сообщает «Коммерсант», такую возможность обсуждают администрация президента (АП) и Минцифры. По задумке авторов инициативы, провайдеров следует обязать предоставлять бесплатный доступ к видео в рамках эксперимента «Доступный интернет», открывающего пользователям бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту. По данным Минцифры, экспериментом воспользовались 1,8 млн уникальных пользователей.