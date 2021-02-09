«Россия врет, притесняет своих граждан и не выполняет международные обязательства»: в ЕС осудили политику Москвы

Россия не выполняет международные обязательства и обращается со своими гражданами в нарушение этих обязательств. Об этом заявил официальный представитель Евросоюза по иностранным делам Петер Стано.

Он отметил, что Евросоюз не может принять такое поведение. Он осудил действия РФ и назвал ложными заявления Москвы о политике ЕС.

В частности, Россия повторила «все путаные факты» и «ложные представления» о Евросоюзе во время пресс-конференции с официальным представителем главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, добавил Стано. По его мнению, РФ использовала эту пресс-конференцию, чтобы показать, что «ЕС проводит политику двойных стандартов, сравнить несравнимые вещи, когда речь заходит о жестокости полиции, правовых процедурах, и отвлечь внимание от источника проблемы».

Приехав в РФ, Боррель хотел понять, «готова ли Россия увидеть разногласия с ЕС и развернуть негативный тренд в отношениях». Однако стало очевидно, что Москва не желает двигаться в ином направлении, резюмировал Стано.

Напомним, Боррель посещал Россию 4–6 февраля. Вернувшись из Москвы, Боррель заявил, что «Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века — двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений». Он также предупредил о расширении европейских санкций против России из-за нарушения прав человека.