Россиян заставят не смотреть YouTube Эксперты ВОЗ назвали четыре главные версии появления коронавируса » Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат — как оказалось им платят смешные деньги. Российские космонавты обратились с жалобой на работу ЦПК (Центра подготовки космонавтов), сообщили «Интерфаксу» в Роскосмосе.О недовольстве отряда снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра рассказали источники «Московского комсомольца».