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Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат

Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат — как оказалось им платят смешные деньги.
Российские космонавты обратились с жалобой на работу ЦПК (Центра подготовки космонавтов), сообщили «Интерфаксу» в Роскосмосе.О недовольстве отряда снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра рассказали источники «Московского комсомольца».

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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