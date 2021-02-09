Правительство Великобритании хочет запретить деятельность перекупщиков

Из-за проблем с поставками нового поколения игровых консолей и деталей для персональных ПК, стала внезапно актуальной проблема перекупщиков, которые скупают все это лимитированное оборудование, чтобы перепродавать по цене в 2-3 раза превышающую оригинальную. Недовольные граждане Великробритании направляют письма членам парламента, в которых высказывают свое недовольство данной ситуацией. И возможно, Британия станет первой страной, которая отреагирует на это проблему новым заканом:

Из письма сайту IGN, представитель британского парламента Дуглас Чапман: «Учитывая то, что эксперты по кибер-безопасности предсказывают распространение проблемы перекупщиков на другие товары и сервисы, в этом году мы готовим законопроект для парламета, в котором мы исследуем возможности законного ограничения ради защиты потребителей.»

В конце 2020 года, Дуглас Чапман изначально поднял эту тему, и за это время собрал подписи других 32 парламентариев озобоченных этой проблемой:

«Проблема перекупщиков изначально поднялась, после того как со мной связались граждане, которые объяснили мне их фрустрацию из-за невозможности купить определенные игровые консоли и компьютерные компоненты в пред-Рождественский период. Углубясь в эту проблему, мы обнаружили больше деталей о нечестной практике скупания подобных продуктов оптом с помощью автоматизированных ботов, чтобы затем продать по завышенным ценам.»

Остается два вопроса:

Как запретить перепуков без запрета базового права человека на продажу своей собственности?

Последуют ли остальные страны примеру Великобритании?

Источник IGN: https://www.ign.com/articles/potential-uk-console-scalping-ban-gathers-momentum