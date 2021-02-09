Оскар-2021: чего ожидать от одного из самых громких кинособытий года

Все меньше времени остается до церемонии вручения Оскар-2021. И пока весь мир в ожидании трансляции грандиозного шоу, мы решили рассказать, что же известно о мероприятии и правилах премии.

Пандемия коронавируса беспощадно ударила по Голливуду. Немало лент вышли в прокат с большим опозданием, а некоторые до сих пор не представили в кинотеатрах, или находятся на стадии производства. Однако и знаменитые кинопремии должны были внести коррективы в запланированные события, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире. Оскар не стал исключением.

Американская киноакадемия решила изменить запланированную дату вручения премий. Обычно мероприятие проходило в Калифорнии в первые месяцы года. И из-за пандемии вместо февраля 2021-го Оскар проведут 25 апреля.

Это третий раз в истории премии представители Американской киноакадемии изменили дату проведения шоу. Как и теперь, у организаторов были веские причины, чтобы внести правки. В частности, в 1938 году кинособытие перенесли из-за наводнения в Калифорнии, в 1968 – из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981 – из-за покушения на президента Рейгана.

В то же время предыдущая дата не осталась без грандиозного события. Как известно, 28 февраля 2021 года пройдет церемония Золотого глобуса.

А вот относительно определения победителя Оскара, представители Киноакадемии решили не экспериментировать. Все ленты проходят тщательный отбор и формируют шорт-лист, который представят 9 февраля. В каждой номинации окажутся по 15 лент, что отвечают всем правилам Оскара. Уже из них выберут только 5, которые и поборются за престижную статуэтку.

График проведения мероприятий Оскара 2021:



9 февраля – объявления шорт-листа Оскара

15 марта – обнародование списков номинантов премии

15 апреля – традиционный обед номинантов

20 апреля – завершение голосования в Киноакадемии и определение победителей

25 апреля – церемония вручения Оскара-2021

30 апреля – открытие музея

Известно, что Украина фигурирует в двух номинациях Оскара. В частности, лента «Земля голубая, будто апельсин» в категории Лучший документальный полнометражный фильм, а «Атлантида» – Лучший международный фильм. Но получат ли украинцы впервые престижную награду – пока неизвестно.

Сама же церемония пройдет традиционно в калифорнийском Dolby Theater. Ежегодно этот зал объединяет всех голливудских кинозвезд, которые не только борются за статуэтки, но и приходят просто поддержать своих коллег.

Пока неизвестно, будут ли Оскар переводить в виртуальный формат, как это делали представители Эмми. Однако некоторые изменения уже обнародовали на сайте Оскара. Так, в 2021 году организаторы решили объединить две номинации по звукомонтажу, а в категории «Лучшая музыка к фильму» будут представлены ленты, в которых звучат не менее 60% оригинальных песен.

Внесли правки и в требованиях к премьерам фильмов-номинантов. Если раньше все ленты должны были транслироваться в кинотеатрах Лос-Анджелеса, то теперь на награду могут претендовать и те новинки кино, релиз которых прошел на стриминговых платформах. Но, конечно, эти ленты должны иметь запланированный театральный показ в определенных кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Майами, Атланты и Лос-Анджелеса.

Академия убеждена, что нет лучшего способа увидеть магию фильмов, чем в кинотеатре. Наше мнение относительно этого неизменно и непоколебимо. Впрочем, пандемия COVID-19 заставляет временного исключить это из наших правил, – подчеркнул президент Киноакадемии Дэвид Рубин в комментарии Variety.

А уже с 2024 года для кинопроизводителей будут действовать новые правила Оскара, которые поощрят Голливуд к сотрудничеству с ЛГБТ-сообществом, расовыми или этническими группами и людьми с инвалидностью.

И хотя есть большая вероятность того, что церемония Оскар-2021 таки перейдет в виртуальный формат, ни у кого не возникает и сомнения, что мероприятие станет одним из самых грандиозных в году. А все потому, что за продюсирование премии возьмется Стивен Содерберг, хорошо известный по фильму «Заражение».

Организовать мероприятие кинематографистов помогут его коллеги – Стейси Шер и Джесси Коллинз. Поэтому зрителей, которые смогут беспрепятственно смотреть трансляцию дома, ждет действительно увлекательное шоу в стиле Голливуда.