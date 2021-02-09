ООН: КНДР развивала свою ядерную программу в обход санкций

Согласно конфиденциальному докладу ООН, с которым ознакомилось агентство «Рейтер», Северная Корея поддерживала и развивала свою ядерную программу, а также программу по созданию баллистических ракет в течение 2020 года в нарушение международных санкций, помогая финансировать их за счет похищенных с помощью хакерских атак около 300 миллионов долларов.

В докладе говорится, что Пхеньян «производил расщепляющийся материал, поддерживал ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру для баллистических ракет», продолжая при этом искать материалы и технологии для этих программ за рубежом.

Представитель Госдепартамента заявил в понедельник, что администрация планирует новый подход, включая полный обзор с союзниками «оказания вариантов давления и потенциала любой будущей дипломатии».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и бывший президент США Дональд Трамп трижды встречались в 2018 и 2019 годах, но не смогли добиться прогресса в отказе Пхеньяна от ядерного оружия и требований Северной Кореи о снятии санкций. В прошлом году Северная Корея продемонстрировала новые баллистические ракеты средней и малой дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет.

В докладе ООН говорится, что по оценкам неназванного государства-члена ООН, судя по размеру ракет Северной Кореи, «весьма вероятно, что ядерное устройство» может быть установлено на баллистических ракетах большой, средней и малой дальности. «Однако государство-член заявило, что не уверено, что КНДР разработала баллистические ракеты, устойчивые к теплу, выделяющемуся при входе в атмосферу», – говорится в докладе.

Хотя в 2020 году не было испытаний ядерных или баллистических ракет, Пхеньян «объявил о подготовке к испытаниям и производству новых боевых головок для баллистических ракет и разработке тактического ядерного оружия».

Представительство Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не сразу ответило на запрос о комментариях к докладу.

В 2018 году Северная Корея взорвала туннели на своем главном ядерном полигоне Пунгери заявив, что тем самым демонстрирует свою приверженность к прекращению ядерных испытаний. Однако неизвестное государство-член сообщило наблюдателям ООН, что на объекте все еще есть рабочие, что свидетельствует о том, что объект не был заброшен.

По словам наблюдателей ООН, Северная Корея и Иран возобновили сотрудничество по проектам разработки ракет большой дальности, включая передачу критически важных частей. По их словам, самая последняя поставка состоялась в прошлом году.

https://www.golosameriki.com/a/nkor-has-developed-its-nuclear-program-in-circumvention-of-sanctions/5770892.html