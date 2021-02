Эмму Уотсон застукали за поцелуями с новым бойфрендом Раскрыты новые функции Windows 10X » Офицера флота Британии обвинили в съемках порно-сериала на секретной базе ее Величества Офицера Королевского флота Великобритании лейтенанта Клеру Дженкинс обвинили в съемках порно-сериала на секретной базе. Об этом пишет The Sun. 29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс, которая использует псевдоним Келли Тейлор (Cally Taylor), зарабатывала деньги, продавая «порно на заказ» на сайте для взрослых. Часть ее видео были сняты в штабе военно-морской базы Клайд (HMNB Clyde), что в 40 км к западу от Глазго. Она регулярно публикует откровенные фотографии и видео со своим парнем, военным моряком Лиамом Доддингтоном, который также служит для HMNB Clyde. Командиры не могут в это поверить. В связи с этим теперь существуют различные риски, — сообщил источник в британском флоте Офицера флота Британии обвинили в съемках порно на секретной базе. Военный моряк Лиам Доддингтон, который также служит для HMNB Clyde Фото: The Sun Источники сообщили, что для допуска на секретный объект она прошла строгий процесс проверки, включая информацию о своей интимной жизни. Лейтенант Дженкинс проходила службу на подводной лодке HMS Artful где отвечала за высокотехнологичную внешнюю обшивку субмарины. Офицер уже призналась, что нарушала инструкции когда ей предъявили официальные обвинения на прошлой неделе.

29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс в образе Cally Taylor Изображение: The Sun Несмотря на то, как утверждают журналисты The Sun за прошедшие выходные в ее профиле были новые публикации включая видео под названием: «Он действительно использовал меня». Расследование против пары началось из-за опасений шантажа со стороны иностранных спецслужб с целью дальнейшего получением секретной информации.