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Новый коронавирус панголинов может убивать людей — ученые

Ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, предполагая, что он может инфицировать людей.

Хотя считается, что SARS-CoV-2 произошел от коронавируса летучих мышей, его точный эволюционный путь все еще остается загадкой. Раскрытие его истории является сложной задачей, поскольку, вероятно, существует много неоткрытых коронавирусов летучих мышей. Из-за различий между коронавирусом летучих мышей и SARS-CoV-2 считается, что он мог передаваться людям по крайней мере через один другой вид.

В своем исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые сравнили структуры белков-шипов, обнаруженных в SARS-CoV-2, наиболее похожем в настоящее время идентифицированном коронавирусе летучих мышей RaTG13 и коронавирусе, выделенным от малайских панголинов, которые были изъяты властями после их контрабанды в Китай. Оказалось, что вирус панголина способен связываться с рецепторами как панголинов, так и людей. Это отличается от коронавируса летучих мышей, который не может эффективно связываться с рецепторами человека или панголина.

Проверяя, может ли спайковый белок данного вируса связываться с клеточными рецепторами разных видов, мы можем посмотреть, может ли вирус заразить этот вид теоретически. Мы показали два ключевых момента. Во-первых, этот вирус летучих мышей вряд ли сможет заразить ящеров. А во-вторых, вирус панголина потенциально может заразить людей.

Антони Вробель, со-ведущий автор статьи
Команда использовала криоэлектронную микроскопию, чтобы детально раскрыть структуру шипованного белка коронавируса панголина, который отвечает за связывание и заражение клеток.
9 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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