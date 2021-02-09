Новый коронавирус панголинов может убивать людей — ученые

Хотя считается, что SARS-CoV-2 произошел от коронавируса летучих мышей, его точный эволюционный путь все еще остается загадкой. Раскрытие его истории является сложной задачей, поскольку, вероятно, существует много неоткрытых коронавирусов летучих мышей. Из-за различий между коронавирусом летучих мышей и SARS-CoV-2 считается, что он мог передаваться людям по крайней мере через один другой вид.

В своем исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые сравнили структуры белков-шипов, обнаруженных в SARS-CoV-2, наиболее похожем в настоящее время идентифицированном коронавирусе летучих мышей RaTG13 и коронавирусе, выделенным от малайских панголинов, которые были изъяты властями после их контрабанды в Китай. Оказалось, что вирус панголина способен связываться с рецепторами как панголинов, так и людей. Это отличается от коронавируса летучих мышей, который не может эффективно связываться с рецепторами человека или панголина.