Найден мужской крем, которому 2700 лет

Люди использовали материалы для окраски лица и тела на протяжении тысяч лет. Например, доказательства того, что египтяне использовали косметику, насчитывают две тысячи лет. Женщины в Китае и того раньше — в 1450 году до нашей эры. В рамках новое исследования ученые обнаружили свидетельства древнейшего использования косметики китайскими мужчинами в районе Люцзява на севере Китая. Они наносили на лицо крем, который придавал их лицу белый цвет.

Команда работала на участке раскопок, где артефакты были датированы особым моментом в истории Китая — «периодом весны и осени». Он длился 300 лет, между 771 и 476 годами до нашей эры. Когда-то на этом месте находился город Люцзява, который был столицей вассального государства Руи. Период весны и осени закончился, когда Китай объединился под властью династии Цинь.

(A) бронзовый сосуд на месте, (B) украшение на бронзовом сосуде после очистки, (C) большое количество скоплений желтовато-белых комков внутри бронзового сосуда. Кредит: Археометрия (2021 г.). DOI: 10.1111 / arcm.12659

Исследователи обнаружили на раскопках участок, который они определили как область дворян. Они нашли бронзовое погребальное оружие и сосуд из бронзы, в котором, по мнению исследователей, был крем для лица — мягкий желто-белый материал. Анализ материала показал, что ему около 2700 лет, и он состоит из животного жира и лунного молока (разновидность карбонатной грязи, обнаруживаемой в некоторых пещерах, которая при высыхании превращается в белый порошок). При смешивании вместе, комбинация становилась материалом, который можно использовать как крем. Исследователи предполагают, что дворянин использовал крем для лица, чтобы выделиться среди простолюдинов. Находка представляет собой старейшее известное использование косметического средства для мужчин в Китае.