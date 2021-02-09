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Мамонов вспомнил, как пережил клиническую смерть

Мамонов в 25 лет пережил клиническую смерть
Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека»  вспомнил, как в 25 лет пережил клиническую смерть и сорок дней провел в коме. Петр Мамонов и Борис Корчевников.

«У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови. Мне было на тот момент 25 лет. Я был во сне и ничего не видел за этим порогом. Помню, что было ощущение покоя. Отступила боль, наступил покой. Все было залито серым. Врачи стали меня вытаскивать обратно. А я им говорю: «Зачем вы меня опять сюда?»

Как отметил актер, как только он поправился, то сразу пошел употреблять спиртные напитки.

«Я пошел в пивную на костылях. И мне без очереди сразу три кружки налили. Почему без очереди? Потому что я в те годы был как раб. Люди очень меняются на протяжении жизни. Можно стать, как бесконечно лучше, так и хуже», — заметил Петр Мамонов.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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