Команда Навального провела переговоры с политиками ЕС, США и Украины Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари об их отношениях: «С нетерпением жду нормального совместного будущего» » Мамонов вспомнил, как пережил клиническую смерть Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» вспомнил, как в 25 лет пережил клиническую смерть и сорок дней провел в коме. Петр Мамонов и Борис Корчевников. «У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови. Мне было на тот момент 25 лет. Я был во сне и ничего не видел за этим порогом. Помню, что было ощущение покоя. Отступила боль, наступил покой. Все было залито серым. Врачи стали меня вытаскивать обратно. А я им говорю: «Зачем вы меня опять сюда?» Как отметил актер, как только он поправился, то сразу пошел употреблять спиртные напитки. «Я пошел в пивную на костылях. И мне без очереди сразу три кружки налили. Почему без очереди? Потому что я в те годы был как раб. Люди очень меняются на протяжении жизни. Можно стать, как бесконечно лучше, так и хуже», — заметил Петр Мамонов.