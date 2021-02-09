Кэти Перри рассказала о партнерских родах с Орландо Блумом

36-летняя Кэти Перри вернулась к работе после рождения дочери Дейзи, которая появилась на свет в конце августа. Вчера она побывала на вечернем шоу у Джимми Киммела, где рассказала о материнстве и отношениях с 44-летним женихом Орландо Блумом. Так, в откровенной беседе с ведущим Перри назвала решение о рождении малыша самым лучшим из тех, что она принимала в своей жизни.

Орландо Блум и Кэти Перри

Это лучшее решение, которое я принимала в жизни. Теперь у меня есть семья и постоянная поддержка, а также просто невероятный жених, у которого уже был опыт родительства: он воспитывает 10-летнего сына,

— поделилась Перри, упомянув сына Орландо Флинна, который родился в браке актера с Мирандой Керр.

В разговоре с Киммелом Кэти также призналась, что сначала неохотно выслушивала советы Орландо о воспитании детей, основанные на его прошлом опыте с сыном. Однако потом все же поняла, что возлюбленный делится с ней довольно полезными вещами, вспоминая какие-то важные детали, связанные с его предыдущими отношениями:

Я говорила что-то вроде «Мне не нужно слушать все эти истории». Однако они действительно помогли. Тогда я подумала: «О, ты уже прошел через это и действительно знаешь, что делать».









Перри добавила, что они с Орландо искренне любят друг друга и по-настоящему благодарны. Звезда также призналась, что любимый был вместе с ней в момент родов и оказывал ей неоценимую помощь и поддержку: