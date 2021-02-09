Как выбрать велосипед Мерида для людей с большим весом

Обладаете пышными формами? Многие полные люди думают, что велик не выдержит их и сложится под таким грузом. Но как бы ни так! Не стоит стесняться и отказывать себе в любимых увлечениях — достаточно правильно выбрать байк. И специалисты онлайн-веломагазина МЕРИДАБАЙКС точно знают, как это сделать.

Почему важно выбрать правильный велосипед

Наугад выбранный велосипед Мерида, не подходящий по весу, создаст массу проблем. В первую очередь, это касается надежности цепи. Полный человек гораздо сильнее давит на педали, что может ее повредить. Кроме того, при регулярной нагрузке, эта деталь изнашивается гораздо быстрее.

Второй важный момент — покрышки, который тоже подвержены дополнительной нагрузке. И там, где легкий человек проезжает без проблем, полный может схватить стеклышко или камешек и проколоть шину. Восьмерки — тоже «болезнь» тяжелых велосипедистов.

Другими словами, если купить велосипед Merida, который рассчитан на меньший вес, придется постоянно выкладывать деньги за ремонт байка. А в этом мало что приятного. Если хочется нормально ездить без регулярного посещения мастера, то лучше сразу выбрать подходящий велик.

На что ориентироваться при выборе велосипеда?

Вопрос выбора велосипеда во многом зависит от того, как и где вы собираетесь кататься. Например, если вы хотите кататься по бездорожью, нет ничего лучше горного байка. Кроме того даже бюджетный мтб может выдержать райдера весом 110 кг. А вот городские и прогулочные велики менее прочные, поэтому с ними придется сложнее.

Вот на что стоит обратить внимание перед тем, как купить велосипед Мерида:

необлегченная алюминиевая рама;

большие колеса в 29 дюймов;

дисковые тормоза.

Обода обязательно должны быть прочными — двойными или даже тройными. Также стоит позаботиться об антипрокольных шинах — так вы сможете избежать неприятных ситуаций на дороге. Вилку лучше выбирать жесткую или водушно-масляного типа.

Новый Мерида велосипед так же должен подходить по росту. В случае если вам трудно садиться в седло, выбирайте варианты с заниженной рамой.

Как нужно ездить: несколько советов полным велосипедистам

Чтобы катание было максимально комфортным и безопасным, придерживайтесь нескольких правил:

не стоит увлекаться выполнением трюков, лучше ездить более осторожно;

не рекомендуется прыгать с бордюров;

препятствия лучше проезжать стоя на педалях;

нагрузка на позвоночник не должна быть слишком сильной.

Если вы хотите похудеть, то пониженные передачи помогут быстрее избавиться от лишних килограмм.

Купить велосипед Мерида в Украине проще простого. Достаточно зайти на сайт MERIDABIKES и выбрать подходящую модель. Тем более, теперь вы знаете, как это сделать!