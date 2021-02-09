Иран угрожает создание ядерного оружия

Иран может обзавестись ядерным оружием в том случае, если его «загонят в угол», заявил глава министерства разведки страны Махмуд Алави в интервью местному телеканалу IRIB TV2.

По словам Алави, ядерная промышленность Ирана носит «исключительно мирный характер», поскольку производство ядерного оружия противоречит нормам ислама. Однако «если Иран подтолкнут в подобном направлении, то это не вина Ирана», заявил министр, добавив, что «в обычных условиях подобных планов нет».

Ранее сообщалось, что США пытаются вернуть Иран к «ядерной сделке», предусматривающей снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы, однако хотят, чтобы Тегеран вначале возвратился к соблюдению условий сделки. Иранские власти, напротив, настаивают на том, что сперва должны быть сняты санкции.