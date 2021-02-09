Индийцы занялись разработкой палубного истребителя нового поколения

Индийские предприятия занялись разработкой палубного истребителя, который в перспективе должен будет заменить российские МиГ-29К. Как пишет Flightglobal, проект нового самолета получил обозначение TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter, двухдвигательный истребитель палубного базирования). Перспективный истребитель не разрабатывается на базе боевого самолета AMCA, создаваемого для ВВС Индии, однако в нем будут использованы некоторые технологии этого летательного аппарата.

Сегодня на вооружении ВМС Индии стоит только один авианосец — «Викрамадитья». Этот корабль, выполненный на основе советского авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Горшков», индийские военные купили в 2004 году вместе с российскими палубными истребителями МиГ-29К/КУБ. Кроме того, индийские предприятия занимаются разработкой двух авианосцев — «Викрант» и «Вишал».

Согласно проекту, палубный истребитель TEDBF будет иметь максимальную взлетную массу 26 тонн при длине 16,2 метра. Самолет будет выполнен по аэродинамической схеме «утка». Он получит складное крыло. На самолет планируется установить турбовентиляторные двигатель GEF414 INS6. Для подвески вооружения на самолете будут установлены 11 точек подвески: две на законцовках крыла, шесть — под крылом, две — по сторонам фюзеляжа и одна — под ним.

Планируется, что палубный боевой самолет сможет выполнять полеты на скорости до 1,6 Маха. В конструкции палубного истребителя будут использованы несколько технологий малозаметности.

В Индии, помимо TEDBF ведется разработка еще одного легкого палубного истребителя Tejas Navy. Его созданием индийские предприятия занимаются с начала 1990-х годов. Он разрабатывается на базе сухопутного боевого самолета Tejas, разрабатываемого с 1981 года. Tejas имеет в длину 13,2 метра и размах крыла 8,2 метра. Самолет максимальной взлетной массой 13,5 тонны может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 500 километров.

Tejas вооружен одной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен восемью точками подвески для бомб и ракет общей массой 3,5 тонны. Tejas Navy отличается от наземной версии самолета двухместной кабиной, усиленными стойками шасси и наличием посадочного гака, с помощью которого производится зацепление за аэрофинишер.

https://nplus1.ru/news/2021/02/09/tedbf