Холли Берри объяснила, почему от нее «разбегаются мужчины»

Один из последних постов Холли Берри в инстаграме разделил ее подписчиков на два лагеря: одни 54-летнюю актрису поддержали, а другие захейтили. Берри опубликовала изображение с надписью «Женщины ни черта вам не должны». Многие, в том числе и некоторые знаменитости, согласились с мнением звезды. Но нашлись и те, кто решил задеть актрису за живое.

Со всеми вашими достижениями, славой, красотой, похоже, вы не можете удержать мужчину,

— написал ей в комментариях один фолловер.

Актриса тут же нашлась что ответить.

Кто сказал, что я хочу их удерживать? Я за то, чтобы жить лучшей жизнью. Если вы делаете неверный шаг, возьмите нужный курс, развернитесь и начните все сначала,

— написала она ему.

А другой пользовательнице сети, которая тоже обвинила Берри в том, что она не может удержать мужчину, актриса ответила, что она просто не хочет удерживать не того человека.

О личной жизни Холли Берри рассказывает мало. В прошлом году она наконец рассекретила имя своего возлюбленного после серии интригующих постов, в которых она давала понять, что ее сердце несвободно. Выяснилось, что актриса встречается с певцом Ваном Хантом. Вместе ли они до сих пор, неизвестно. Но в этом году бойфренд звезды уже успел засветиться в ее инстаграме. Ханта Холли называет не только своим мужчиной, но и своей музой.

Судя по всему, хейтеры намекали на то, что Берри неоднократно выходила замуж (у нее было три официальных брака и один фактический). Но едва ли ее это задело. Главными людьми в жизни звезды являются ее дети, 12-летняя Нала и семилетний Масео, воспитанию которых она посвящает все свое время.