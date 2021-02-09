Эмму Уотсон застукали за поцелуями с новым бойфрендом

Еще несколько дней назад в прессе появились слухи, что 30-летняя Эмма Уотсон обручилась со своим 30-летним бойфрендом Лео Робинтоном. Эти разговоры пошли после того, как звезду фильмов о Гарри Поттере заметили в аэропорту Лос-Анджелеса: на безымянном пальце левой руки актрисы было кольцо, напоминающее помолвочное.

Теперь же в сети наконец появились те самые кадры. На одном из них папарацци запечатлели трогательный момент поцелуя Уотсон и Робинтона на парковке: в нем они слились, даже несмотря на защитные маски на лицах. В аэропорту влюбленные оказались неслучайно: по слухам, пара отправилась в Мексику, где планирует в романтичной обстановке отпраздновать приближающийся День святого Валентина.

Лео Робинтон и Эмма Уотсон

О романе Эммы с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном, который в прошлом работал в лос-анджелесской компании по производству конопли, впервые заговорили в 2019 году. Тогда папарацци застали влюбленных за страстными поцелуями в одной из лондонских кофеен. К слову, ни Эмма, ни Лео не спешили как-то комментировать произошедшее, после чего журналисты на время потеряли интерес к этой теме.

Эмма Уотсон

На деле же пара продолжила встречаться, однако держала свои отношения в секрете. Как выяснилось позже, после появления первых снимков влюбленных в прессе Лео поспешил удалиться из всех соцсетей, чтобы не привлекать к теме своих отношений со звездой лишнего внимания.

Лео Робинтон

В прошлом году инсайдеры рассказывали, что Эмма очень серьезно относится к возлюбленному и уже даже представила его своим родителям. При этом от каких-либо комментариев в прессе по поводу своей личной жизни она по-прежнему воздерживается.

Legion-media.ru/Instagram