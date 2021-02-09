Эксперты ВОЗ назвали четыре главные версии появления коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре гипотезы о том, как новый тип коронавируса был передан человеку. Об этом заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

По его словам, первой версией является передача инфекции напрямую от животного человеку.

Вторая версия предполагает, что COVID-19 мог перейти от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать.

Согласно третьей гипотезе, вирус передался через замороженные продукты. Четвертая версия предполагает, что источником инфекции могла стать научная лаборатория.

Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятной является вторая версия, ее будут изучать дальше. Самой маловероятной ученые назвали гипотезу об искусственном создании инфекции.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Марион Купманс добавила, что следующим шагом миссии ВОЗ должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя. Так она ответила на вопрос о вероятном распространении COVID-19 в Италии в ноябре или декабре прошлого года.