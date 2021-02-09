Эксперты ВОЗ назвали четыре главные версии появления коронавируса

По его словам, первой версией является передача инфекции напрямую от животного человеку.
Вторая версия предполагает, что COVID-19 мог перейти от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать.
Согласно третьей гипотезе, вирус передался через замороженные продукты. Четвертая версия предполагает, что источником инфекции могла стать научная лаборатория.
Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятной является вторая версия, ее будут изучать дальше. Самой маловероятной ученые назвали гипотезу об искусственном создании инфекции.
В свою очередь, эксперт ВОЗ Марион Купманс добавила, что следующим шагом миссии ВОЗ должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя. Так она ответила на вопрос о вероятном распространении COVID-19 в Италии в ноябре или декабре прошлого года.
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