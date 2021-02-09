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Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

Павел Дуров

Павел Дуров раскрыл секрет популярности созданного им мессенджера Telegram. Он прокомментировал новость о том, что мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире, запись размещена в его Telegram-канале.

Дуров написал, что последние 7,5 года приложение стабильно поднималось в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно росла более чем на 40 процентов.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — подчеркнул он.

По его словам, чтобы добиться успеха в любой области — спорте, ведении блога, искусстве, программировании, бизнесе или учебе, — следует «оставаться верным своим ценностям» и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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