«Дэвид Боуи: История человека со звезд» – первый байопик о легендарном музыканте

Февраль насыщен кинопремьерами, а на днях в прокат на большие экраны выйдет фильм, который точно привлечет фанатов иконы рок-музыки. «Дэвид Боуи: История человека со звезд» – это фильм о путешествии культового музыканта Дэвида Боуи в США в 1971 году, которое стало переломным моментом в его карьере.

Именно этот первый тур в Штаты вдохновил еще тогда 24-летнего исполнителя на создание своего знаменитого альтер-эго Зигги Стардаста – космического пришельца-рокера.

В роли Дэвида Боуи – британский актер и музыкант Джонни Флинн, который снимался в фильмах «Эмма», «Зверь» и сериале «Отверженные». Первую жену Боуи, Анджелу, сыграла Джена Мэлоун («Неоновый демон», «Голодные игры»).

Дэвид Боуи, который умер в 2016 году в 69-летнем возрасте, оказал влияние на формирование многих музыкантов современности. При жизни исполнитель 7 раз был награжден премией Грэмми, а его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров. Лента «Дэвид Боуи: История человека со звезд» – первый байопик о выдающемся музыканте и выдающейся фигуре поп-культуры.

Фильм выйдет в украинский прокат 11 февраля.