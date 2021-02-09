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Демократы и республиканцы договорились о формате проведения второго импичмента Трампа

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената США Чак Шумер и Митч Макконнелл договорились о формате проведения процедуры импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.

«Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента», — отметил Шумер.

Было решено, что процесс над бывшим американским лидером начнется 9 февраля с четырехчасовых дебатов о конституционности проведения импичмента в отношении Трампа. Затем пройдет голосование.

Если процесс по импичменту все же будет продолжен, то каждой стороне будет выделено до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы сенату. После этого состоится заседание, на котором у сенаторов появится возможность задать свои вопросы. У них на это будет четыре часа.

Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств. На заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и защитой Трампа.

Ранее сообщалось, что большинство американцев (56 процентов) поддержали вынесение импичмента бывшему президенту США и запрет для него занимать какие-либо государственные должности. В то же время 43 процента жителей страны выступили против данной инициативы.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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