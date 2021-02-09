Бывшая девушка Кары Делевинь Эшли Бенсон рассталась со скандальным рэпером

31-летняя актриса Эшли Бенсон и 31-летний рэпер Джеральд Гиллум, выступающий под псевдонимом G-Eazy, больше не вместе. Источники из окружения пары подтвердили, что Эшли и Джеральд расстались после девяти месяцев романа. Новость о разрыве пары появилась вскоре после того, как Бенсон отписалась от возлюбленного в инстаграме, на что обратили внимание поклонники пары.

Расставание пары произошло несколько дней назад — еще в начале месяца Эшли и Джеральда видели вместе. Как говорят инсайдеры, в последнее время актриса и музыкант часто ссорились, и Эшли очень не нравилось, как Джеральд вел себя с ней.

Она сказала ему, что все кончено. Она чувствовала, что он не был полностью предан ей. Она терпеть не могла, когда он говорил о других женщинах,



— сказал инсайдер и добавил, что рэпер всегда был большим любителем женщин.

Несмотря на разрыв, Бенсон пока не удалила совместные снимки с бывшим бойфрендом из инстаграма.

G-Eazy и Эшли Бенсон

Впервые о романе пары заговорили в мае прошлого года, всего через несколько дней после того, как Эшли Бенсон рассталась с моделью Карой Делевинь, с которой они были вместе два года. Поклонники модели тогда захейтили Бенсон, так как посчитали, что она изменила модели с рэпером. Однако Кара встала на ее защиту.

Минувшим летом Эшли и Джеральда заподозрили в помолвке, однако подтверждения эти слухи так и не нашли. Теперь же очевидно, что под венец пара идти явно не намерена.