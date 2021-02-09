Британцы занялись разработкой летающего автобуса

Британская компания GKN Aerospace занялась разработкой маршрутного городского летательного аппарата Skybus, который будет перевозить пассажиров в городах подобно автобусу. Как пишет Aviation Week, Агентство по исследованиям и инновациям Великобритании выделило на реализацию проекта 4,5 миллиона фунтов стерлингов (6,2 миллиона долларов).

Большинство современных проектов городских летательных аппаратов предусматривает создание небольших аэротакси, рассчитанных на перевозку до четырех — пяти пассажиров. Такие аппараты будут перевозить пассажиров либо от одного адреса до другого, либо между площадками для аэротакси. Проект Skybus предполагает полеты пассажирского аппарата по маршруту с посадками на остановках для высадки и посадки людей.

В рамках проекта Skybus планируется создать летательный аппарат, способный перевозить от 30 до 50 пассажиров. Предполагается, что маршруты полета таких «автобусов» будет соответствовать маршрутам наземного транспорта. Летательный аппарат планируется выполнить электрическим. Другие подробности о проекте летательного аппарата не раскрываются.

Помимо GKN Aerospace в проекте Skybus участвуют компании Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte и Rolls-Royce, Саутгемптонский университет, Крэнфилдский университет, Университетский колледж Лондона, а также аэропорты «Хитроу» и «Лондон-Сити».