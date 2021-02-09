Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари об их отношениях: «С нетерпением жду нормального совместного будущего»

На днях в сети вышел новый документальный фильм о 39-летней Бритни Спирс под названием Framing Britney Spears, который сразу же вызвал бурное обсуждение в сети. Не высказаться по этому поводу не смог и 27-летний бойфренд звезды Сэм Асгари.

В эксклюзивной беседе с изданием People танцор не стал комментировать какие-то конкретные отрывки из фильма, который, к слову, не был согласован с певицей и ее командой перед выходом. Вместо этого Асгари поделился своими планами и надеждами относительно их будущего с возлюбленной.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Я всегда хотел только лучшего для своей второй половины и буду продолжать поддерживать ее, исполняя ее мечты и создавая будущее, которого она заслуживает. Я благодарен за всю любовь и поддержку, которую Бритни получает от поклонников по всему миру. Я также с нетерпением жду нашего нормального и удивительного совместного будущего,

— высказался Асгари, который встречается со Спирс уже больше четырех лет.

Напомним, что премьера фильма Framing Britney Spears сопровождалась большим скандалом. Многие интернет-пользователи выразили мнение, что проблемы в жизни Бритни Спирс начались еще задолго до нервного срыва звезды, после которого ее отец Джейми стал ее опекуном. Проанализировав показанное в фильме, пользователи сети накинулись с критикой на экс-возлюбленного Бритни Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 год.

Они припомнили Джастину, что он бросил Бритни, обвинив ее в неверности, и тем самым выставил ее в невыгодном свете перед публикой. По мнению многих фанатов, Тимберлейк извлек максимальную выгоду из скандального разрыва со звездой и использовал его как трамплин для начала своей успешной карьеры.