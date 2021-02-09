Без тату и с длинными волосами: появились кадры с Джокером из режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Первые кадры с Джокером из режиссёрской версии «Лиги справедливости» опубликовали в Vanity Fair. На них можно увидеть, что злодей в исполнении Джареда Лето распустил волосы и лишился татуировок, которые были у него в «Отряде самоубийц».
Зак Снайдер не уточнил, избавился ли Джокер от своих тату окончательно или скрыл их под гримом.
Режиссёр вместо этого вкратце описал сцену с участием Джокера в «Лиге справедливости». Далее следуют спойлеры.
Снайдер также заявил, что сцена с Джокером объяснит, зачем Бэтмен носит с собой его карту в фильме «Бэтмен против Супермена». Согласно замыслу режиссёра, Джокер в прошлом убил Робина, ученика Бэтмена, — Снайдеру всегда хотелось исследовать этот сюжет. Но так как «Лига справедливости», судя по всему, не получит прямого продолжения, Заку Снайдеру осталось лишь показать совместную историю Джокера и Бэтмена в небольшой сцене в режиссёрской версии фильма.
Релиз режиссёрского варианта «Лиги справедливости» состоится 18 марта в онлайн-кинотеатре HBO Max.
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