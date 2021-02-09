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Без тату и с длинными волосами: появились кадры с Джокером из режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Первые кадры с Джокером из режиссёрской версии «Лиги справедливости» опубликовали в Vanity Fair. На них можно увидеть, что злодей в исполнении Джареда Лето распустил волосы и лишился татуировок, которые были у него в «Отряде самоубийц».

Зак Снайдер не уточнил, избавился ли Джокер от своих тату окончательно или скрыл их под гримом.

Режиссёр вместо этого вкратце описал сцену с участием Джокера в «Лиге справедливости». Далее следуют спойлеры.

Джокер появляется в режиссёрской версии фильма в видении Бэтмена. В нём супергерой наблюдает за тем, что случится, если Лига справедливости проиграет и на Землю вторгнется Дарксайд.

Эта сцена примечательна тем, что Джокер в ней разговаривает с Бэтменом о Бэтмене. Размышляет о том, кто такой Бэтмен. Думаю, фанаты вселенной DC давно заслужили эту сцену. До этого Джокер в исполнении Джареда Лето и Бэтмен, сыгранный Беном Аффлеком, ни разу не встречались лицом к лицу. По-моему, это было не круто.

Зак Снайдер
режиссёр

Снайдер также заявил, что сцена с Джокером объяснит, зачем Бэтмен носит с собой его карту в фильме «Бэтмен против Супермена». Согласно замыслу режиссёра, Джокер в прошлом убил Робина, ученика Бэтмена, — Снайдеру всегда хотелось исследовать этот сюжет. Но так как «Лига справедливости», судя по всему, не получит прямого продолжения, Заку Снайдеру осталось лишь показать совместную историю Джокера и Бэтмена в небольшой сцене в режиссёрской версии фильма.

Релиз режиссёрского варианта «Лиги справедливости» состоится 18 марта в онлайн-кинотеатре HBO Max.

9 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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