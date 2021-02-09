Безопасный обмен и вывод электронных денег: регистрация на сайте Exchanger1.com, преимущества обменника В деле о смерти Марадоны появились новые подозреваемые » 10 лучших фильмов о вирусах и эпидемиях, которые стали почти пророчеством Вынужденные каникулы из-за пандемии коронавируса продолжаются во всём мире. А это значит, что можно провести время с пользой, заняться делами, долго ждущими своей очереди из-за нехватки времени или посмотреть фильмы, события в которых развиваются по сценарию, отчаянно напоминающему сегодняшний день. Впрочем, насколько схожи представления режиссёров об эпидемиях и реалии нашего времени, можно понять, лишь познакомившись с картинами из нашей сегодняшней подборки. «Эпидемия», США, 1995 год Фильм Вольфганга Петерсена о том, как человечество в очередной раз оказывается лицом к лицу с угрозой вымирания. Причиной тому – новый вирус, выведенный в одной из лабораторий и попавший в Америку благодаря одной заражённой обезьянке. Чем может закончиться борьба с вирусом Мотаба, если для создания сыворотки требуется кровь той самой обезьянки, которая была заражена, а её нахождение никому неизвестно? «Лихорадка», США, 2003 год Фильм Вольфганга Петерсена о том, как человечество в очередной раз оказывается лицом к лицу с угрозой вымирания. Причиной тому – новый вирус, выведенный в одной из лабораторий и попавший в Америку благодаря одной заражённой обезьянке. Чем может закончиться борьба с вирусом Мотаба, если для создания сыворотки требуется кровь той самой обезьянки, которая была заражена, а её нахождение никому неизвестно? Картина Элая Рота получила весьма противоречивые оценки как критиков, так и зрителей. «Лихорадка», заявленная, как фильм ужасов, повествует о «Карантин», США, 2008 год Картина Элая Рота получила весьма противоречивые оценки как критиков, так и зрителей. «Лихорадка», заявленная, как фильм ужасов, повествует о том , как пятеро студентов отправились на краткий отдых в небольшую хижину в лесу, но в результате оказываются в самом центре распространения неизвестной доселе инфекции. Впрочем, слоган фильма «Ужас… Внутри» говорит сам за себя. В фильме Джона Эрика Даудла нет жестоких сцен, однако леденящий ужас обеспечен каждому, кто решит посмотреть «Карантин» «Носители», США, 2008 год В фильме Джона Эрика Даудла нет жестоких сцен, однако леденящий ужас обеспечен каждому, кто решит посмотреть «Карантин» . И сегодняшний режим самоизоляции покажется детским лепетом по сравнению с тем, что пришлось пережить героям картины, запертым внутри здания, где находилась женщина, заражённая неизвестным вирусом. В этом фильме неизвестный вирус убивает людей. Но намного страшнее встреча не с самим вирусом, а с людьми. Если человек оказался инфицирован, то по отношению к нему уже не действуют законы дружбы, любви или кровных связей. Заражённого просто уничтожают те, кто ещё вчера клялся в любви или считал себя другом. «Заражение», США, 2011 год В этом фильме неизвестный вирус убивает людей. Но намного страшнее встреча не с самим вирусом, а с людьми. Если человек оказался инфицирован, то по отношению к нему уже не действуют законы дружбы, любви или кровных связей. Заражённого просто уничтожают те, кто ещё вчера клялся в любви или считал себя другом. Стивен Содерберг в какой-то степени оказался провидцем. Это в его «Заражении» неизвестный вирус стремительно распространяется по планете, вакцины от него нет, учёные пытаются найти лекарство, а медики неустанно спасают жизни заражённых. Здесь герои отказываются от рукопожатий, чтобы избежать заражения. Кажется, этот фильм очень напоминает сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом. «Последняя любовь на Земле», Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия, 2010 год Стивен Содерберг в какой-то степени оказался провидцем. Это в его «Заражении» неизвестный вирус стремительно распространяется по планете, вакцины от него нет, учёные пытаются найти лекарство, а медики неустанно спасают жизни заражённых. Здесь герои отказываются от рукопожатий, чтобы избежать заражения. Кажется, этот фильм очень напоминает сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом. В фильме Дэвида Маккензи по миру распространяется очень странный вирус, а люди в результате заражения постепенно теряют свои чувства. Исчезают слух и обоняние, вкус и зрение. Мир катится в бездну, а шеф-повар Майкл и эпидемиолог Сьюзан вдруг понимают, что их роман – это не мимолётная связь, а самая настоящая любовь. Возможно, последняя любовь на Земле. Сериал «Чума», Испания, 2018 год В фильме Дэвида Маккензи по миру распространяется очень странный вирус, а люди в результате заражения постепенно теряют свои чувства. Исчезают слух и обоняние, вкус и зрение. Мир катится в бездну, а шеф-повар Майкл и эпидемиолог Сьюзан вдруг понимают, что их роман – это не мимолётная связь, а самая настоящая любовь. Возможно, последняя любовь на Земле. В XVI веке в Севилье разгорелась эпидемия бубонной чумы. Совершенное в то время убийство высокопоставленных чиновников должен расследовать тот «Безумцы», США, ОАЭ, 2010 год В XVI веке в Севилье разгорелась эпидемия бубонной чумы. Совершенное в то время убийство высокопоставленных чиновников должен расследовать тот , кого уже осудила инквизиция. Удастся ли ему найти преступника и тем самым спасти собственную жизнь? Режиссёр Брек Эйснер показал свой вариант развития событий, когда из-за заражения опасным вирусом власти были вынуждены закрыть на карантин целый город. Разбившийся самолёт стал источником распространения вируса, а инфицированные люди вдруг превратились в настоящих безумцев, готовых бросаться друг на друга. «12 обезьян», США, 1995 год Режиссёр Брек Эйснер показал свой вариант развития событий, когда из-за заражения опасным вирусом власти были вынуждены закрыть на карантин целый город. Разбившийся самолёт стал источником распространения вируса, а инфицированные люди вдруг превратились в настоящих безумцев, готовых бросаться друг на друга. Неизвестный вирус оставил в живых всего 1% населения Земли, да и те вынуждены жить под землёй. Удастся ли Джеймсу Коулу, согласившемуся совершить путешествие в прошлое, помочь учёным найти разгадку возникновения вируса, и смогут ли деятели науки что-то изменить? На этот вопрос режиссёр Терри Гиллиам не даёт однозначного ответа. Но каждый зритель вправе сам придумать свой вариант развития событий и сделать соответствующие выводы. «Явление», США, Индия, 2008 год Неизвестный вирус оставил в живых всего 1% населения Земли, да и те вынуждены жить под землёй. Удастся ли Джеймсу Коулу, согласившемуся совершить путешествие в прошлое, помочь учёным найти разгадку возникновения вируса, и смогут ли деятели науки что-то изменить? На этот вопрос режиссёр Терри Гиллиам не даёт однозначного ответа. Но каждый зритель вправе сам придумать свой вариант развития событий и сделать соответствующие выводы. Новый вирус вызывает не болезнь, как мы привыкли её воспринимать. Он просто подводит человека к последней черте, и каждый добровольно прощается с жизнью, выбирая свой способ шагнуть в бездну. Школьный учитель с женой и маленькой дочкой пытаются спастись, сбежав от цивилизации. И вскоре главный герой понимает Новый вирус вызывает не болезнь, как мы привыкли её воспринимать. Он просто подводит человека к последней черте, и каждый добровольно прощается с жизнью, выбирая свой способ шагнуть в бездну. Школьный учитель с женой и маленькой дочкой пытаются спастись, сбежав от цивилизации. И вскоре главный герой понимает , что вирус – это месть природы человеку.