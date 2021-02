Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции» Потап и Настя Каменских испортили прокатную машину, оставив ее с кокаином » Видеоблогера застрелили во время шуточного ограбления в Теннесси Двадцатилетнего пранкера застрелили насмерть когда, со слов полиции, он со своим другом предприняли попытку ограбления группы людей, но прикол в том что ограбление было «понарошку» и записывалось для пранкерского канала на youtube. «Сообщение о случае самообороны было получено после стрельбы со смертельным исходом на парковке перед магазином Urban Air на бульваре Old Hickory в 9:30 вечера в пятницу, сообщает полиция Нэшвилла. Стрелявший, 23-х летний Дэвид Стэрнс Jr., остался на месте события. Стэрнс сообщил что выстрелил в 20-летнего Тимоти Вилкса. Полиции было сообщено что Вилкс с другом подошли к группе людей, в которой находился Стэрнс с мясницкими ножами» Обвинений на данный момент выдвинуто не было и по видимому не будет выдвинуто и в будущем. Если Стэрнс опасался за свою жизнь когда к нему подошли люди с ножами то стрельба на поражение превышением самообороны не является. Судя по всему он никак не мог знать что это был шутливый розыгрыш. В 20 лет мозгов должно быть уже побольше и нужно соображать что если подходишь к незнакомому человеку с ножом то воспринять это как шутку могут далеко не все. YouTube Prankster Shot Dead By Armed Citizen During ‘Fake Robbery’ For Video Content – Concealed Nation