В Южной Корее построят самую большую в мире морскую ветряную электростанцию

Южная Корея имеет мало собственных энергоресурсов и использует импортный уголь. Это дешевое, но грязное топливо составляет около 40% электроэнергии страны.

Президент Мун Чжэ Ин объявил о достижении углеродной нейтральности в прошлом году, но в то же время Южная Корея стремится к постепенному отказу от ядерной энергетики. Планируется, что страна будет зависеть только от возобновляемых источников энергии.

Ветряной комплекс в Синане, уезде в провинции Чолла-Намдо на юго-западе Южной Кореи, будет в семь раз больше, чем нынешняя крупнейшая в мире оффшорная (т.е. вне берега) ветряная электростанция Walney Extension. Она расположена на северо-западе Англии в Ирландском море. Её установленная мощность составляет 659 мегаватт (МВт). Это крупнейший офшорный парк, ранее самой крупной считалась станция London Array (630 МВт).

Правительство рассчитывает, что максимальная мощность составит 8,2 гигаватт, что эквивалентно шести атомным электростанциям. В свою очередь, президент отметил, что положение страны на Корейском полуострове дает ей географическое преимущество.

«У нас есть безграничный потенциал морской ветровой энергии с трех сторон и лучшие в мире технологии в смежных областях», — добавил он.

В проекте участвуют 33 различные организации, в том числе региональные правительства, производитель электроэнергии KEPCO и крупные частные фирмы, включая Doosan Heavy Industries & Construction и SK E&S.

Мун предупредил, что для начала строительства может потребоваться более пяти лет, хотя правительство попытается ускорить процесс.

В прошлом году Сеул объявил о своей цели к 2030 году войти в пятерку крупнейших в мире морских ветроэнергетических комплексов.

Южная Корея также планирует сократить количество своих существующих атомных электростанций — в настоящее время единственного в стране значительного источника низкоуглеродной энергии — с 24 до 17 к 2034 году, сократив выработку энергии в этом секторе почти наполовину.