В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, Шульц умер в субботу, 6 февраля, в кампусе Стэнфордского университета, где он жил и работал. В частности, он был сотрудником Гуверовского института, а также почетным профессором Стэнфордской высшей школы бизнеса.

Гуверовский институт сообщил о смерти бывшего госсекретаря в воскресенье, 7 февраля. Причина смерти Шульца не сообщается.

Джордж Шульц был госсекретарем США с 1982 по 1989 год, во время президентства Рональда Рейгана. Сопровождал его в поездке в Рейкьявик для встречи с главой СССР Михаилом Горбачевым в 1986 году. Также присутствовал вместе с вице-президентом США Джорджем Бушем-старшим на похоронах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в ноябре 1982 года.